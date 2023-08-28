Ударивший журналистку Al Jazeera доставлен в Петербург

Сотрудники полиции доставили в Петербург мужчину, который вероятно напал на журналистку телеканала Al Jazeera Ранию Дриди у здания "ЧВК Вагенр Центра", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, на мужчину завели уголовное дело о нанесении побоев (ст. 116 УК РФ). Предварительное следствие продолжается, уточнила Волк.

На сайте ГУ МВД России по Петербурге опубликовали видеозапись с задержанным - его имя не называется. На видео мужчина говорит, что признает свою вину и раскаивается. Также он извинился перед журналисткой.

Задержанный объяснил свои действия тем, что был пьян. Мужчина не смог сказать, что конкретно его подвигло на удар журналистки: "Плохо помню эту ситуацию".

Напомним, 24 августа неизвестный ударил в правый висок журналистку Дриди. У нее диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Ранее 28 августа СМИ сообщили о задержании нападавшего в Петрозаводске. В ГУ МВД подтвердили, что мужчину нашли в Карелии.

София Саттарова / Скриншот видеозаписи МВД России