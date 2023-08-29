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Новости 10:55

Смольный: Инфляция к концу 2023 года составит 5%

фото ЗакС политика Смольный: Инфляция к концу 2023 года составит 5%

Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Алексей Зырянов сообщил, что к концу года инфляция должна составить 5%. Об этом он заявил на заседании правительства города 29 августа.

По словам Зырянова, за первые полгода 2023 года размер инфляции составил 2,8%. Сегодня показатель вырос до 3,3%, отметил глава комитета. 

Он добавил, что ряд товаров снизили свою стоимость. Речь идет о сезонных овощах, фруктах и других продуктах, уточнил Зырянов. 

Напомним, 12 июля Росстат сообщил о подорожании ряда продуктов. По данным ведомства, в годовом выражении инфляция составила 3,25%. Позже, 26 июля, Росстат заявил об увеличении показателя до 4,19%

София Саттарова / Скиншот трансляции заседания правительства Петербурга


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