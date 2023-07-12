В России продолжает расти инфляция

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке с 4 по 10 июля. Товары и услуги всех видов подорожали за отчетный период на 0,14% (неделю назад показатель составил 0,13%). С Нового года инфляция разогналась до 2,97%.

Наибольший рост розничной цены из продовольствия продемонстрировали капуста (+6,59%), картофель (+3,33%), яблоки (+2,22%), свекла (+1,17%), сахар (+0,84%) и морковь (+0,63%).

Наоборот, сильнее всего остального подешевели за последнюю неделю огурцы (-5,3%), лук (-4,74%), бананы (-2,83%), помидоры (-1,29%), черный чай (-0,78%) и фруктово-ягодные консервы для детского питания (-0,46%).

Из непродовольственных товаров прежде всего подорожали телевизоры (+0,62%), бензин (+0,37%), женские колготки (+0,34%), мыло (+0,21%), сигареты и подгузники (+0,19%), а также пылесосы (+0,17%).

В годовом выражении инфляция составила 3,25%.