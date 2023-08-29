Подозреваемого в избиении женщины у "ЧВК Вагнер Центра" не стали арестовывать

Невский районный суд Петербурга назначил запрет определенных действий Игорю Бердову, которого подозревают в нанесении побоев (ст. 116 УК) иностранной журналистке возле здания "ЧВК Вагнер Центра". Инцидент имел место поздно вечером 24 августа, на следующий день после известия о крушении частного самолета главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, подследственному запретили пользоваться интернетом, общаться с потерпевшей, а также ходить в увеселительные заведения и места больших скоплений людей в ночное время.

По версии силовиков, фигурант без какого-либо существенного повода ударил женщину ладонью по лицу. Сцена случилась на месте стихийного мемориала, который организовали в память о Пригожине.

Фото: ЗАКС.Ру