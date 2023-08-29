ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:40

Подозреваемого в избиении женщины у "ЧВК Вагнер Центра" не стали арестовывать

фото ЗакС политика Подозреваемого в избиении женщины у "ЧВК Вагнер Центра" не стали арестовывать

Невский районный суд Петербурга назначил запрет определенных действий Игорю Бердову, которого подозревают в нанесении побоев (ст. 116 УК) иностранной журналистке возле здания "ЧВК Вагнер Центра". Инцидент имел место поздно вечером 24 августа, на следующий день после известия о крушении частного самолета главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, подследственному запретили пользоваться интернетом, общаться с потерпевшей, а также ходить в увеселительные заведения и места больших скоплений людей в ночное время.

По версии силовиков, фигурант без какого-либо существенного повода ударил женщину ладонью по лицу. Сцена случилась на месте стихийного мемориала, который организовали в память о Пригожине.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама