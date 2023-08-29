Чиновников удовлетворило состояние воздуха рядом с МПБО в Янино

Специалисты Росприроднадзора проанализировали пробы воздуха, взятые рядом с мусороперерабатывающим заводом в Янино. Проверку провели после массовых жалоб на неприятные запахи, поступивших от местных жителей.

Чиновники установили, что деятельность предприятия удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям. Пробы, взятые в трех точках, не показали превышения в воздухе максимально допустимой концентрации оксида азота, диоксида азота, дисоксида серы, сероводорода, аммиака и формальдегида.

В ведомстве отдельно отметили, что завод уже третий год не принимает отходов для обезвреживания.

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