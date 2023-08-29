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Новости 17:31

Суд не отменил решение на строительство здания налоговой на проспекте Науки

фото ЗакС политика Суд не отменил решение на строительство здания налоговой на проспекте Науки

Калининский районный суд отказался удовлетворять иск местных жителей по оспариванию решения о строительстве здания Федеральной налоговой службы на проспекте Науки, сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания Михаил Амосов. По его словам, судья проигнорировала то, что проектировщик здания не провёл необходимого исследования грунтов и конструкций близлежащих зданий. Амосов заявил, что решение суда будет обжаловано. 

"Унывать не стоит. Мы будем обжаловать это решение в городской суд. А я в ближайшее время готов предложить городским чиновникам ещё два варианта размещения здания налоговой", - написал депутат.

В Telegram-канале "Движения демократического обновления" добавили, что представлявший местных жителей адвокат Марк Алексеев считает высокими шансы на успех при обжаловании решения в горсуде. ДДО также пообещало оказать содействие в переносе строительства здания ФНС.

Ранее исполняющий обязанности главы ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков заявил жителям Калининского района, что якобы есть основания сомневаться в исходных данных проекта строительства. Подробностей он не раскрыл. 

София Саттарова / Фото: Telegram-канал "ДДО"


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