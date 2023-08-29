Суд не отменил решение на строительство здания налоговой на проспекте Науки

Калининский районный суд отказался удовлетворять иск местных жителей по оспариванию решения о строительстве здания Федеральной налоговой службы на проспекте Науки, сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания Михаил Амосов. По его словам, судья проигнорировала то, что проектировщик здания не провёл необходимого исследования грунтов и конструкций близлежащих зданий. Амосов заявил, что решение суда будет обжаловано.

"Унывать не стоит. Мы будем обжаловать это решение в городской суд. А я в ближайшее время готов предложить городским чиновникам ещё два варианта размещения здания налоговой", - написал депутат.

В Telegram-канале "Движения демократического обновления" добавили, что представлявший местных жителей адвокат Марк Алексеев считает высокими шансы на успех при обжаловании решения в горсуде. ДДО также пообещало оказать содействие в переносе строительства здания ФНС.

Ранее исполняющий обязанности главы ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков заявил жителям Калининского района, что якобы есть основания сомневаться в исходных данных проекта строительства. Подробностей он не раскрыл.

София Саттарова / Фото: Telegram-канал "ДДО"