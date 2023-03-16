И. о. главы СК по Петербургу обнадежил противников строительства здания ФНС на проспекте Науки

Исполняющий обязанности главы ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков встретился 16 марта с жителями Калининского района в связи со строительством здания межрайонной налоговой инспекции на проспекте Науки, сообщил муниципальный депутат Вадим Сафонов.

По словам мундепа, на встрече Бобков поведал о наличии неких оснований "для сомнений в полноте и достоверности" касающихся проекта здания исходных данных. При этом следствие пока не готово целиком раскрывать полученную информацию, однако проверка близится к завершению. Ее итоги Бобков пообещал передать заявителям.

"Если вопросы, которые ставят горожане окончательно подтвердятся, этом может дать старт новым судебным процессам", — пересказывает содержание беседы Сафонов.

"Оказывается, есть уже и факты, свидетельствующие о неполном соответствии проектной документации реальному положению дел", — обратил внимание присутствовавший на встрече депутат Заксобрания Михаил Амосов. В своем Telegram-канале он подвел итог мероприятия, сообщив, что его итоги "обнадеживают".

Жители Калининского района протестуют против планов строительства семиэтажного здания ФНС на месте сквера близ школы № 121. Участок стали обносить забором в начале января. Противники строительства передавали подписи в приемную президента, в феврале разразился скандал из-за того, что полиция заинтересовалась фотосессией детей с плакатами против возведения здания ФНС. История получила продолжение после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о произошедшем.

Фото: Telegram-канал "Тележка Амосова"