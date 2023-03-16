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И. о. главы СК по Петербургу обнадежил противников строительства здания ФНС на проспекте Науки

фото ЗакС политика И. о. главы СК по Петербургу обнадежил противников строительства здания ФНС на проспекте Науки

Исполняющий обязанности главы ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков встретился 16 марта с жителями Калининского района в связи со строительством здания межрайонной налоговой инспекции на проспекте Науки, сообщил муниципальный депутат Вадим Сафонов.

По словам мундепа, на встрече Бобков поведал о наличии неких оснований "для сомнений в полноте и достоверности" касающихся проекта здания исходных данных. При этом следствие пока не готово целиком раскрывать полученную информацию, однако проверка близится к завершению. Ее итоги Бобков пообещал передать заявителям.

"Если вопросы, которые ставят горожане окончательно подтвердятся, этом может дать старт новым судебным процессам", — пересказывает содержание беседы Сафонов.

"Оказывается, есть уже и факты, свидетельствующие о неполном соответствии проектной документации реальному положению дел", — обратил внимание присутствовавший на встрече депутат Заксобрания Михаил Амосов. В своем Telegram-канале он подвел итог мероприятия, сообщив, что его итоги "обнадеживают".

Жители Калининского района протестуют против планов строительства семиэтажного здания ФНС на месте сквера близ школы № 121. Участок стали обносить забором в начале января. Противники строительства передавали подписи в приемную президента, в феврале разразился скандал из-за того, что полиция заинтересовалась фотосессией детей с плакатами против возведения здания ФНС. История получила продолжение после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о произошедшем.

Фото: Telegram-канал "Тележка Амосова"


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