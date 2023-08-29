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Против математика Азата Мифтахова возбудили еще одно уголовное дело

фото ЗакС политика Против математика Азата Мифтахова возбудили еще одно уголовное дело

Отбывающий наказание в колонии математик Азат Мифтахов стал фигурантом нового уголовного дела, о чем пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину. Ему инкриминируют публичные призывы к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК). Делом занимается Федеральная служба безопасности. Аспирант МГУ отказался давать по нему показания.

В середине месяца Мифтахова включили в реестр экстремистов и террористов.

В ближайшие дни математик должен был выйти на свободу в рамках своего первого дела - о нападении на столичный офис "Единой России". В заключении он провел около пяти лет, будучи осужденным за хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК) и регулярно попадая то в штрафной изолятор, то в помещение камерного типа.

Фото: ЗАКС.Ру


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