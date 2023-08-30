Ровшан Аскеров* получил штраф за невыполнение требований законодательства об иноагентах

Бывший игрок клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров* получил штраф за несоблюдение требований законодательства об иноагентах, сообщил 30 августа ТАСС. Савеловский суд Москвы признал его виновным в непредставлении уполномоченным органам отчета о своей деятельности.

"Аскеров Р.* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах)", — сообщили информагентству в пресс-службе суда.

Суд зарегистрировал дело в отношении Аскерова* 4 августа. На прошлой неделе суд принял к разбирательству еще один иск в отношении знатока, на этот раз связанный с отсутствием маркировки иноагента в его публикациях.

*Минюст внес Ровшана Аскерова в единый реестр иноагентов

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