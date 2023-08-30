"Команда против пыток"* сообщила о получении статуса иноагента

Министерство юстиции признало иностранным агентов "Команду против пыток"*, рассказали 30 августа правозащитники в своем Telegram-канале. Организация пришла на смену ликвидированному в июне 2022 года "Комитету против пыток"**.

"Сегодня мы получили уведомление о том, что 23 августа Минюст внес изменения в реестр иноагентов. Ведомство добавило "Команду против пыток"* к ликвидированному ранее "Комитету против пыток"** в список НКО-иностранных агентов", — рассказали в организации.

Правозащитники заявили о намерении обжаловать решение Минюста в суде. Свою работу прекращать они не намерены.

"Комитет против пыток"** был включен в реестр иноагентов 10 июня прошлого года. Спустя несколько дней он объявил о роспуске и начале работы под новым названием.

*Минюст внес "Команду против пыток" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Комитет против пыток" в единый реестр иноагентов, организация ликвидирована

Фото: ЗАКС.Ру