В Петербурге продали исторический дом Лесниковых на Херсонской улице

Доходный дом Лесниковых в Петербурге (Херсонская улица, 15-17), построенный в 1868 году, ушел с молотка, о чем сообщил Российский аукционный дом (РАД).

Историческое здание, которым ранее владела "Почта России", удалось продать с двукратным повышением начальной цены, а именно за 132,5 млн рублей. Реализовывалась почти вся его площадь, за исключением маленькой встройки, принадлежащей городу.

"Учитывая уникальную локацию – в самом сердце Санкт-Петербурга, рядом с Невским проспектом, Синопской набережной, недалеко от Александро-Невской лавры, здесь может появиться новый бутик-отель или апарт-комплекс", - прокомментировала событие глава департамента по работе с корпоративными клиентами РАД Елена Тарасова.

В конце прошлого года заброшенный и законсервированный дом Лесниковых вошел в число объектов, которые градозащитники попросили у руководства "Почты России" привести в порядок.

фото: люблюпитер, Citywalls.ru

фото: Citywalls.ru