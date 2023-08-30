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Новости 19:31

МАК отказался заниматься расследованием крушения самолета с "вагнеровцами"

фото ЗакС политика МАК отказался заниматься расследованием крушения самолета с "вагнеровцами"

Межгосударственный авиационный комитет не намерен проводить расследование обстоятельств авиакатастрофы, в которой погибли глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и еще девять человек на борту. Об этом говорится на сайте организации.

Более того, МАК не собирается давать какие-либо комментарии, касающиеся крушения частного самолета Пригожина, которое случилось 23 августа под Тверью.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК). В среду 30 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не будет проводить международное расследование обстоятельств крушения пригожинского джета Embraer.

Бизнесмена похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге накануне в закрытом формате.

Фото: ЗАКС.Ру


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