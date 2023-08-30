Мундепу из Владимирского округа не удалось сложить полномочия

Депутат МО "Владимирский округ" Валерий Шапошников, как и планировал ранее, подал заявление о сложении полномочий. Этот вопрос обсуждали на заседании совета 30 августа. Разорвать отношения с муниципалитетом у Шапошникова не удалось - голосование не проводилось. Он планировал сдать мандат с начала лета, после того, как совет проголосовал за прекращение полномочий депутата Виталия Боваря*, активно выступающего с пацифистскими взглядами. Шапошников был одним из проголосовавших "за".

- Я не вижу пользы от себя, это так, в двух словах. То, чем мы сейчас занимаемся, без обид, может делать любой человек с улицы со средним образованием. Я больше года не участвую в работе муниципалитета и, по всей видимости, в следующем году тоже участвовать не буду. Я бы хотел, чтобы вы дали мне возможность сложить свои полномочия, потому что я работать в муниципалитете не буду. И участвовать в этом, не знаю, как сказать, действии, спектакле не хочу, - заявил Шапошников перед коллегами по ВКС.

Глава округа Денис Тихоненко на заседании объявил, что будет голосовать против сложения полномочий коллеги. Он объяснил это тем, что к работе Шапошникова нет претензий, а его решение вызвано эмоциями.

Устроить тайное голосование по вопросу о сложении мандата, по словам Тихоненко, не удалось по формальным причинам. Очно на заседании присутствовали 11 депутатов. Ровно столько необходимо для рассмотрения персональных вопросов. Перед голосованием один из муниципалов покинул заседание.

- Кворума не оказалось, потому что Александр Корецкий перед этим вопросом встал и ушел. Он зарегистрировался на вопросы как депутат, но ни в одном голосовании он не принимал участия. Не поднимал руку ни "за", ни "против", ни "воздержался", - рассказал ЗАКС.Ру Тихоненко.

Напомним, летом муниципалы со всей страны написали коллективное обращение к коллегам из Владимирского округа с критикой из-за досрочного прекращения полномочий Виталия Боваря*. Основанием для лишения мандата послужила якобы не сданная декларация о доходах и имуществе. Сам экс-муниципал уверен, что своевременно подал все необходимые документы. Он намерен оспорить решение совета через суд. Иск начнут рассматривать в конце октября.

* Виталий Боварь внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру