Сбившей петербурженку насмерть самокатчице назначили исправительные работы

Василеостровский районный суд Петербурга приговорил местную жительницу Анну Исаеву к полугоду исправительных работ условно. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).

Исаева, управляя электросамокатом, в конце прошлого года сбила женщину, которая упала на спину и сильно ударилась об асфальт затылком. Спустя десять дней нахождения в больнице пострадавшая скончалась.

Подсудимая признала вину. В пользу семьи жертвы ДТП с нее в общей сложности взыскали почти 1,4 млн рублей.

Отметим, что в России происходит все больше аварий с участием электросамокатов. В этой связи спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал россиян сформулировать необходимые, на их взгляд, новые ограничения для управляющих этим видом уличного транспорта.

Фото: ЗАКС.Ру