Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь признал вину в хищении 900 миллионов рублей

Бывший замглавы Росприроднадзора, глава совета директоров "Красноярского треста инженерно-строительных изысканий" Олег Митволь признал вину в хищении 900 миллионов рублей, суд будет рассматривать его дело в особом порядке, сообщил 1 сентября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Речь идет о средствах, предназначавшихся для строительства метро в Красноярске.

"Уголовное дело в отношении Митволя передали в Железнодорожный районный суд Красноярска. <...> Дело будет рассматриваться в особом порядке", — сообщил информагентству собеседник.

Первое судебное заседание состоится 14 сентября. Представитель защиты Митволя подтвердил ТАСС факт рассмотрения дела в особом порядке, но от дальнейших комментариев отказался.

Митволь был задержан в июне 2022 года при попытке улететь в Дубай. Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), заподозрив в хищении 900 миллионов рублей. Вскоре после задержания стало известно, что бывший чиновник заключил досудебное соглашение со следствием.

Фото: ЗАКС.Ру