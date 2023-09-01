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Новости 13:23

В Псковской области более 200 человек вступили в тероборону после атаки на аэропорт

фото ЗакС политика В Псковской области более 200 человек вступили в тероборону после атаки на аэропорт

Более 200 жителей Псковской области подали заявления на вступление в ряды территориальной обороны "Дружина" после атаки беспилотников на местный аэропорт, сообщил глава региона Михаил Ведерников 1 сентября.

Всего, по словам губернатора, в рядах "Дружины" насчитывается 800 участников, состоящих в 11 отделениях на территории области. "Ну и, что немаловажно, порядка 200 человек подали заявления после атаки беспилотников на наш аэропорт. Это говорит о том, что люди понимают ситуацию, готовы тратить свое личное время для того, чтобы принимать участие в соответствующих мероприятиях и помогать обеспечивать безопасность наших объектов", — выразил он мнение.

Как сообщается, около 50 желающих подали заявления утром 1 сентября.

Об атаке беспилотников на аэропорт Пскова стало известно в ночь на 30 августа, СМИ сообщали о повреждении четырех самолетов Ил-76. Минувшей ночью Ведерников также сообщал об отражении некоего "единичного неопознанного объекта" в районе аэропорта.

Фото: ЗАКС.Ру


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