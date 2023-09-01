В Новгороде на кандидата от "Яблока" Сергееву составили протокол за демонстрацию экстремистской символики

Полиция в Великом Новгороде составила протокол за демонстрацию экстремисткой символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) в отношении кандидата в городскую Думу от "Яблока" Оксаны Сергеевой, рассказала ее однопартиец Ксения Черепанова. Ранее протокол по той же статье был составлен на еще одного кандидата от "Яблока" Валерия Кочнева.

"Новгородские полицейские "прошерстили" страницу Оксаны Сергеевой в сети "ВКонтакте" и обнаружили четыре прошлогодних фотографии с бело-сине-белым флагом", — написала Черепанова в своем Telegram-канале. Она отметила, что Сергеева не имеет отношения к запрещенной в России организации, с которой связывают подобную символику, и "последовательно выступает против террора и насилия".

Новгородское "Яблоко" распространило сообщение со словами о том, что обвинения против Сергеевой "притянуты за уши и являются политическим давлением на кандидата". В партии отметили, что "яблочница" продолжает избирательную кампанию.

О том, что в России принялись штрафовать за изображение бело-сине-белого флага, стало известно в конце весны. В свою очередь, на Кочнева полицейские составили накануне протокол из-за публикации клипа Zombie на песню группы Cranberries.

Фото: Новгородское «Яблоко»