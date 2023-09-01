Росприроднадзор недоволен нахождением сгоревшей яхты в акватории Малой Невки

Сгоревшая больше двух недель назад двухпалубная яхта в Петербурге продолжает находиться возле яхт-клуба на Петровской косе, отравляя воду. Такое положение дел не устраивает Росприроднадзор, о чем сообщило издание 78.ru.

Чиновники утверждают, что остатки горючего продолжают сливаться в воды Малой Невки, которая выходит в Финский залив. Судно частично затонуло.

Специалисты локализовали загрязнение, поставив боновые заграждения.

Примечательно, что еще до происшествия яхта была арестована в рамках дела о смертельном крушении катера, по которому арестовали двоих представителей яхт-клуба.

Фото: ЗАКС.Ру