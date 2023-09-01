Всех тяжело отравившихся грибами в Ленобласти девочек выписали из больницы

На этой неделе всех отравившихся в детском лагере под Петербургом девочек выписали из стационаров. Об этом пишет издание 78.ru со ссылкой на источник.

Речь идет о пяти школьницах, отдыхавших в лагере "Восток" в Бокситогорском районе Ленобласти. Во время прогулки они съели неизвестные им сырые грибы, после чего их самочувствие сильно ухудшилось. Девочек госпитализировали 22 августа в тяжелом состоянии.

Информация о происшествии дошла не только до регионального управления Роспотребнадзора, но и до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Фото: ЗАКС.Ру