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Всех тяжело отравившихся грибами в Ленобласти девочек выписали из больницы

фото ЗакС политика Всех тяжело отравившихся грибами в Ленобласти девочек выписали из больницы

На этой неделе всех отравившихся в детском лагере под Петербургом девочек выписали из стационаров. Об этом пишет издание 78.ru со ссылкой на источник.

Речь идет о пяти школьницах, отдыхавших в лагере "Восток" в Бокситогорском районе Ленобласти. Во время прогулки они съели неизвестные им сырые грибы, после чего их самочувствие сильно ухудшилось. Девочек госпитализировали 22 августа в тяжелом состоянии.

Информация о происшествии дошла не только до регионального управления Роспотребнадзора, но и до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Фото: ЗАКС.Ру


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