В Нобелевском комитете прокомментировали присвоение Муратову* статуса иноагента

Присвоение главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову* статуса иностранного агента является попыткой заставить его замолчать, передает CNN позицию председателя Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен. Статус иноагента журналист получил в минувшую пятницу.

"Дмитрий Муратов* был удостоен Нобелевской премии мира в 2021 году за усилия по продвижению свободы слова и свободы информации, а также независимой журналистики. Печально, что российские власти сейчас пытаются заставить его замолчать", — заявила Рейсс-Андерсен. По ее мнению, обвинения в адрес Муратова* "политически мотивированы".

Председатель также сообщила, что комитет продолжает поддерживать работу, проводимую "Новой газетой" и лично ее главредом Муратовым*.

О присуждении Муратову* Нобелевской премии мира стало известно в октябре 2021 года. Вместе с ним награду получила филиппинская журналистка Мария Реса. Свою медаль главред "Новой газеты" продал с аукциона за 103,5 миллиона долларов, деньги он предал для помощи украинским детям.

*Минюст внес Дмитрия Муратова в единый реестр иноагентов

Иллюстрация: официальный Twitter Нобелевской премии