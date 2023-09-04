В Петербурге СК предложил ввести страхование самокатчиков

Петербургское Заксобрание готовит проект федерального закона о страховании ездоков на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), рассказал в интервью "Парламентской газете" спикер ЗакСа Александр Бельский. По его словам, инициатива исходила от регионального управления Следственного комитета.

"По предложению петербургского управления Следственного комитета готовим проект федерального закона, чтобы закрепить вопросы, связанные со страхованием участников движения СИМ. Застрахована должна быть как компания-оператор, которая предоставляет электросамокаты, так и участники движения", — поведал изданию депутат.

Бельский уточнил, что страхование позволит предоставлять деньги на лечение пострадавших при инцидентах с электросамокатами.

Ранее замглавы петербургского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков заявил, что Смольный не планирует вводить запрет на самокаты в городе.

В интервью Бельский также рассказал о планах вновь предложить поправки в закон о реновации.

Фото: ЗАКС.Ру