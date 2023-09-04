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Новости 11:28

Мировой судья в Москве вынес миллионные штрафы сервисам Twitch и Tinder

фото ЗакС политика Мировой судья в Москве вынес миллионные штрафы сервисам Twitch и Tinder

В Москве мировой судья назначил штраф в размере 13 миллионов рублей сервису Twitch по статье о повторном невыполнении требования о хранении персональных данных клиентов на территории России (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). Также судья оштрафовал по той же статье сервис знакомств Tinder.

"Компания Twitch Interactive признана виновной в совершении административного правонарушения. <...> Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 13 миллионов рублей", — рассказали ТАСС в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Также судья оштрафовал по той же статье компанию Match Group, владеющую сервисом Tinder. В этом случае сумма штрафа составила 10 миллионов рублей.

Tinder окончательно покинул Россию в конце июня. Глава Росмолодежи Ксения Разуваева говорила по этому поводу, что форумы агентства могут послужить заменой сервису.

Фото: ЗаКС.Ру


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