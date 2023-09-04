Депутат Горелкин раскритиковал Минкульт за позицию относительно "Оппенгеймера" и "Барби"

Позиция Министерства культуры о несоответствии духовно-нравственным ценностям американских кинолент "Барби" и "Оппенгеймер" удивила депутата Госдумы Антона Горелкина ("Единая Россия"). В своем Telegram-канале парламентарий раскритиковал ведомство и встал на защиту обоих фильмов.

"Попытка Минкульта приплести сюда "духовно-нравственные ценности" ничего кроме удивления не вызывает. Положениям из официального документа, на которые ссылается министерство, ни один из этих фильмов, на мой взгляд, не противоречит", — высказался Горелкин 4 сентября.

Депутат уточнил, что не считает названные ленты шедеврами мировой культуры, однако они "намного лучше многих картин, которым в этом году Минкульт выдал прокатное удостоверение и на духовно-нравственные ценности не посмотрел". В то же время он выступил против введения принудительного лицензирования картин, предположив, что вреда от такого механизма больше, чем пользы.

В начале августа вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил провести эксперимент по принудительному лицензированию фильмов с тем, чтобы устроить прокат "Барби" и "Оппенгеймера". В конце месяца Минкульт заявил в ответе на обращение, что обе картины не соответствуют продвигаемым в России духовно-нравственным ценностям. Вместо этого чиновники предложили смотреть отечественное кино.

Фото: Telegram-канал "Горелкин"