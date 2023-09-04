Муратов* временно покинет пост главреда "Новой газеты"

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов* временно покинет занимаемый пост, сообщило 4 сентября издание в своей рассылке для подписчиков. Это связано с намерением журналиста судиться с Министерством юстиции из-за присвоения статуса иностранного агента.

"Муратов* категорически не согласен с решением Минюста и подает в суд. По его просьбе на время судебного разбирательства редакция приостанавливает исполнение Дмитрием Муратовым* функций главного редактора", — говорится в рассылке.

Временно исполняющим обязанности главреда издания назначен Сергей Соколов.

О признании Муратова* иноагентом стало известно на прошлой неделе. Глава Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен назвала это попыткой российских властей заставить замолчать журналиста.

*Минюст внес Дмитрия Муратова в единый реестр иноагентов

Иллюстрация: соцсети Нобелевской премии