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Новости 11:49

Демонтированный памятник репрессированным полякам в Петербурге был облит краской

фото ЗакС политика Демонтированный памятник репрессированным полякам в Петербурге был облит краской

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский представил новые детали инцидента с исчезновением мемориала репрессированным полякам с Левашовского кладбища. В официальном ответе депутату ЗакСа Борису Вишневскому он рассказал, что вандалы облили памятник краской и что именно это обстоятельство потребовало реставрационных работ. 

Депутат поставил это умозаключение под сомнение.

"Почему нельзя отмыть краску, не демонтируя памятник?", - удивился он в своем Telegram-канале.

Чиновник не смог назвать точных сроков восстановления памятника, что тоже не устроило Вишневского. По мнению "яблочника", необходимо вернуть мемориал на место до Дня памяти жертв политических репрессий (30 октября) и возбудить дело о вандализме.

фото: соцсети Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 
Пиотровский Борис Михайлович 




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