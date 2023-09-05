Демонтированный памятник репрессированным полякам в Петербурге был облит краской

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский представил новые детали инцидента с исчезновением мемориала репрессированным полякам с Левашовского кладбища. В официальном ответе депутату ЗакСа Борису Вишневскому он рассказал, что вандалы облили памятник краской и что именно это обстоятельство потребовало реставрационных работ.

Депутат поставил это умозаключение под сомнение.

"Почему нельзя отмыть краску, не демонтируя памятник?", - удивился он в своем Telegram-канале.

Чиновник не смог назвать точных сроков восстановления памятника, что тоже не устроило Вишневского. По мнению "яблочника", необходимо вернуть мемориал на место до Дня памяти жертв политических репрессий (30 октября) и возбудить дело о вандализме.

фото: соцсети Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге