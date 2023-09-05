"Укрывателю Треповой" продлили домашний арест

Выборгский районный суд Петербурга продлил срок нахождения под домашним арестом жителю города Дмитрию Касинцеву, которого преследуют в связи с последствиями теракта в кафе на Васильевском острове весной нынешнего года. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, предварительная мера продолжит действовать как минимум до 11 октября.

Первоначально Касинцеву инкриминировали "несообщение о преступлении" (ст. 205.6 УК), однако в июле обвинение переквалифицировали на "укрывательство преступлений" (ч. 2 ст. 316 УК). По версии силовиков, после совершения теракта пронесшая в кафе взрывчатку Дарья Трепова смогла спрятаться в квартире фигуранта.

Подследственному вменяют предоставление ложных сведений правоохранителям о местонахождении Треповой с учетом того, что он осознавал тяжесть совершенного ей преступления. Касинцеву грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что при взрыве на Университетской набережной 2 апреля погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский) и были ранены десятки людей. С апреля Трепову держат под арестом в Москве.

фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга