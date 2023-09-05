Суд отказал во включении соратников справедливороссов в УИК Центрального района

Смольнинский районный суд Петербурга 5 сентября отказал городскому отделению партии "Справедливая Россия - За правду" в оспаривании итогов формирования участковых избирательных комиссий в Центральном районе. Здесь, по результатам отбора представителей партий, в составе УИК не оказалось ни одного справедливоросса. В партии считают, что этим были нарушены их права.

За день суд рассмотрел все три иска в отношении каждой территориальной избирательной комиссии, которая отвечает за проведение выборов в Центральном районе: ТИК № 64, ТИК № 30 и ТИК № 16. По закону, не более половины комиссии должно состоять из представителей партий, числящихся в Заксобрании. В Центральном районе решили сократить численность УИК до восьми человек. Таким образом, в состав комиссий могли пройти лишь до четырех партий. Чаще всего оказывалось, что места не нашлось именно для "Справедливой России - За правду" и "Яблока". ЗАКС.Ру уже рассказывал, как в Петербурге формировали УИК.

Территориальные избирательные комиссии в суде представляла Елена Андреева, член ТИК № 64 с правом решающего голоса, выдвинутая в ТИК собранием по месту жительства. Ещё на заседании в качестве заинтересованного лица присутствовала начальник юридического управления Горизбиркома Олеся Залевская.

Представитель справедливороссов, адвокат Сергей Попов заявил в суде, что территориальные избиркомы, по его мнению, дискриминируют партию, поскольку по итогам формирования ни один из членов СРЗП не попал в новые составы УИК. Он просил суд признать соответствующие решения незаконными.

Член ТИК Андреева заявила, что все комиссии в соответствии с законом дали возможность всем партиям предложить своих кандидатов на статус ЧПРГ. Далее следовало уже личное решение каждого члена ТИК, включать конкретного претендента в состав УИК или нет. Андреева в суде привела в пример себя. У нее, по ее словам, "не поднялась рука" голосовать за "яблочника", поскольку имеет неприятный опыт общения с представителем этой партии.

- В соответствии с методическими рекомендациями, на вопрос рейтингового голосования были предложены все шесть политических партий без какой-либо дискриминации в отношении этих партий. Членам комиссии озвучивались шесть представителей. Вопрос на голосование ставился поименно и каждый член комиссии принимал для себя решение, как он хочет в этой ситуации проголосовать. Ни на кого давление не оказывалось. Волеизъявление лиц фиксировалось в протоколе, - сказала Андреева.

Отсутствие представителя конкретной партии не сможет повлиять на ход предстоящих выборов, считает член ТИК.

Напомним, в состав участковых избирательных комиссий Центрального района (и в других районах тоже) не попали сторонники партии "Яблоко". В Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а затем и в Центризбиркоме не нашли оснований для отмены итогов формирования УИК.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру