Центризбирком не нашел нарушений в порядке формирования УИК в Петербурге

Центральная избирательная комиссия не увидела никаких нарушений в порядке формирования участковых избирательных комиссий в Петербурге, сообщило региональное отделение "Яблока" 4 сентября. О том, что вынесенные решения не противоречат закону, партийцам сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

"Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 18 июля 2023 г.№ 42-3 соответствует требованиям законодательства о выборах. Оснований для несогласия с выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии, изложенными в указанном решении, из вашего обращения не усматривается", — написал Булаев в ответ на жалобу "Яблока".

Упомянутым решением Горизбирком отказался удовлетворить требования партии об отмене решений территориальных избиркомов о формировании участковых комиссий. В "Яблоке" сочли дискриминацией то, что из поданных ими 1 061 заявки на включение своих представителей в состав городских УИК были удовлетворены только 658.

После полученного отказа лидер реготделения "Яблока" Александр Шишлов обратился в ЦИК с жалобой на Горизбирком. Ответ представителя Центризбиркома пришел спустя полмесяца после этого.

В конце августа глава Горизбиркома Максим Мейксин заявил, что среди кандидатов в члены УИКов имелись люди с уголовными делами и административными проступками за плечами. "У нас действительно было предложено достаточно много людей, которые вели и ведут антигосударственную деятельность, имеют административные протоколы по задержаниям, связанными с незаконными митингами, незаконными акциями антигосударственной направленности", — в частности, говорил он. Более подробно о состоявшемся 24 августа заседании избирательной комиссии читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру