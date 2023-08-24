Горизбирком и спор о "досье на кандидатов в УИКи"

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Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 24 августа обсудила итоги формирования участковых избиркомов. Новых членов УИКов выбрали еще в начале лета. На заседании глава ГИКа Максим Мейксин заявил, что в участковые избиркомы не пустили ранее осужденных по уголовным статьям и участников акций "антигосударственной направленности".

Секретарь Горизбиркома Екатерина Астафьева сообщила, что всего сформировано 1798 УИК. По ее словам, поступило 30 020 предложений по кандидатам. Из них в избиркомы прошли 19 993 человека, уточнила Астафьева. В их числе 12 407 — представители политических партий, из них более 9 тысяч — от парламентских партий, рассказала секретарь ГИК. Она добавила, что членами УИК стали 6 539 представителей собраний избирателей по месту учебы, работы или жительства, а также 647 представителей общественных объединений и 400 представителей муниципальных образований.

Количественный состав УИК определялся в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного участка и утверждался решением ТИК непосредственно перед формированием УИК, - сказала Астафьева.

Член Горизбиркома от "Яблока" Павел Шапчиц сообщил, что провел подсчет нагрузки на членов ТИК по количеству избирателей на каждого члена комиссии — она оказалась выше в два раза. Он поинтересовался, каким критерием пользовались комиссии при определении достаточного числа членов избиркомов.

Глава ГИК Максим Мейксин ответил, что норма указана в федеральном законе о выборах: 7-16 человек в зависимости от целесообразности. По его словам, сейчас идет тенденция на сокращение участковых комиссий. В Москве уменьшили их число, а в Петербурге решили заняться численностью членов УИК, заявил Мейксин.

Особенно в центральной части города, где проживает значительно меньше людей, чем зарегистрировано. Фактическая явка это показывает. И нагрузка такая, что мы совершенно спокойно можем, экономя бюджетные средства, направлять их на другие цели, нежели содержать излишнюю численность состава комиссии, - сказал председатель Горизбиркома.

Шапчиц отметил, что долгое время был членом территориального избиркома в Центральном районе, благодаря чему знает: перед выборами к участкам могут прикрепляться по 1-2 тысячи избирателей. Он добавил, что в центральной части Петербурга в участковые комиссии не вошли представители оппозиционных партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Мейксин заверил его, что кандидаты в УИК отбирались не по партийной принадлежности, а по их опыту и другим качествам. В том числе, роль сыграли уголовные и административные проступки претендентов в члены участковых комиссий, признался Мейксин. Глава Горизбиркома уточнил, что мнение о кандидатах составлялось благодаря информации самой ТИК и полученных от правоохранительных органов данных. При этом, он согласился, что люди с погашенной уголовной судимостью имеют право становиться членами комиссий, согласно закону.

- Одна из парламентских партий поставила рекорд, предложив пятикратно судимого человека в состав избирательной комиссии Центрального района. Пятикратно судимый человек был судим по тяжким статьям: разбой, кража, хищение государственного имущества и так далее. Я не думаю, что это самая лучшая кандидатура для включения в УИК. И таких кандидатур, к сожалению, было достаточно много. <...> У нас действительно было предложено достаточно много людей, которые вели и ведут антигосударственную деятельность, имеют административные протоколы по задержаниям, связанными с незаконными митингами, незаконными акциями антигосударственной направленности, - сказал Мейксин.

В открытых источниках якобы есть антигосударственные высказывания таких людей, добавил глава Горизбиркома. Он заявил, что готов предоставить материалы на таких кандидатов: и собранные из открытых источников, и поступившие от правоохранительных органов.

- Я правильно понимаю, что досье на каждого из кандидатов в УИКи существует в письменном виде и с ними могли ознакомиться члены ТИКов? - уточнил Шапчиц.

- Мне это неизвестно, - ответил Мейксин.

После Мейксин и Шапчиц стали говорить одновременно, а прервать дискуссию попытался член ГИК от "Новых людей" Артем Тарасов - расслышать диалог оказалось затруднительно. Тарасов встал из-за стола и направился к выходу из зала заседаний. Мейксин попросил его остаться, но представитель "Новых людей" заявил, что ему пора уходить. На это обсуждение итогов формирования УИК завершилось.

В мае-июне 2023 года в Петербурге сформировали составы участковых избирательных комиссий, которые будут работать до 2028 года. В некоторые УИК не прошли кандидаты от "Яблока", "Справедливой России — За правду" и КПРФ.

Ряд территориальных избиркомов, формировавших участковые комиссии, сократили состав УИК и провели рейтинговое голосование - по каждому претенденту отдельно. В "Яблоке" заявили, что направили в участковые комиссии 1 061 кандидатов, но прошли только 658 человек. Партия считает произошедшее дискриминацией.

Жалобы на формирование комиссий "Яблоко" направило в Горизбирком и Центризбирком. В Санкт-Петербургской избирательной комиссии на обращение заявили, что закон и методические рекомендации ЦИК соблюдены. Жалобу оставили без удовлетворения. Центризбирком пока заявление партии не рассматривал.

София Саттарова