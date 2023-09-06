Количество организаций для прохождения альтернативной службы может приблизиться к тысяче

Минтруд подготовил проект приказа об увеличении количества организаций для прохождения альтернативной гражданской службы, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Соответствующий перечень могут расширить на 144 позиции, в этом случае в списке окажется 960 учреждений.

Проект приказа расширяет перечень организаций для прохождения АГС во время осеннего призыва 2023 года. В него войдут социальные учреждения, учреждения здравоохранения и сельского хозяйства.

"Сейчас нормативный документ содержит список из 149 профессий и 816 организаций, где могут работать альтернативнослужащие. После подписания проекта приказа перечень предприятий пополнится еще на 144 учреждения. Изменения в списки профессий, должностей не вносятся", — отметили в Минтруде.

В ведомстве отметили, что подобные списки формируются ежегодно. Сведения о гражданах, выбравших АГС, предоставляет Минобороны, на основании чего Роструд формирует план для направления граждан и подбирает рабочие места.

Ранее президент Владимир Путин увеличил на три года верхнюю планку предоставляемой IT-специалистам отсрочки от армии. За месяц до этого он подписал закон об увеличении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет при сохранении нижней на уровне 18 лет.

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