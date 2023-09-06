В Петербурге будут судить главного по благоустройству в МО "Озеро Долгое"

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего начальника отдела благоустройства МА МО "Озеро Долгое" и направил его в суд. Дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК) завели из-за тяжелого травмирования девочки на детской площадке, расположенной на проспекте Сизова. Инцидент имел место в августе прошлого года, сообщает региональное управление СК. По версии силовиков, фигурант плохо проконтролировал состояние имущества муниципалитета, что привело к драматическим последствиям.

На сегодняшний день начальником отдела благоустройства на сайте муниципалитета числится Алексей Кузнецов. Муниципальному служащему грозит до пяти лет лишения свободы.

Год назад происшествием заинтересовался депутат Госдумы Михаил Романов. По его сведениям, в результате падения с неисправных качелей несовершеннолетняя получила разрыв селезенки.

Фото: ЗАКС.Ру