Суд в Хакасии вынес приговор журналисту Афанасьеву по делу о фейках про армию

Абаканский государственный суд Хакасии вынес 7 сентября приговор главному редактору сетевого издания "Новый фокус" Михаилу Афанасьеву по делу о распространении фейков об армии (п. "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Как сообщили в прокуратуре региона, журналиста лишили свободы сроком на пять с половиной лет.

"Суд <...> назначил подсудимому наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении прокуратуры.

Также Афанасьеву запретили заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью в течение двух с половиной лет.

Наказание по вменяемой Афанасьеву статье предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Гособвинение просило для него шесть лет колонии.

Афанасьев был задержан в середине апреля 2022 года. Причиной послужил выпуск материала о росгвардейцах, не пожелавших отправиться на СВО, что было расценено как публикация заведомо ложной информации под видом достоверных сведений.

Фото: ЗАКС.Ру