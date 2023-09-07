Даванков предложил дать муниципалам право запрета уплотнительной застройки

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внес на рассмотрение коллег законопроект о праве муниципальных депутатов и местных жителей накладывать вето на проведение уплотнительной застройки, сообщил 7 сентября ТАСС со ссылкой на документ. Условием для этого он указал ухудшение доступа к социальным объектам из-за возведения нового жилья.

Даванков предложил внести изменения в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", расширив список полномочий муниципальных депутатов. При этом, в случае бездействия последних, он предложил позволить местным жителям самим инициировать введение запрета после сбора подписей 1 % прописанных в муниципалитете людей.

"Это нужно для того, чтобы российские города прекратили уплотнять. За строительством человейников скрывается ворох проблем: растут очереди к врачам, в школы и детские сады", — высказался об актуальности инициативы Даванков.

Депутат указал, что разрешения на строительство дают государственные служащие, находящиеся на невыборных должностях. В то же время муниципальные депутаты лишены полномочий, чтобы запрещать проведение работ, ввиду чего и предлагается наделить их такой возможностью.

Ранее Даванков предлагал сделать бесплатной парковку новых российских машин и приплачивать гражданам за сданные закладки с наркотиками.

Фото: duma.gov.ru