Вице-спикер Госдумы предложил отменить плату за парковку для новых российских машин

Владельцев новых отечественных автомобилей следует избавить на три года от взимания платы за парковку, предложил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. При этом он сослался на зарубежный опыт, где электромобили имеют право на бесплатную парковку и проезд по выделенным линиям общественного транспорта.

Свои соображения Даванков изложил в письме главе правительства Михаилу Мишустину. "Прошу вас рассмотреть инициативу о введении бесплатной парковки на три года на всех платных парковках для новых отечественных автомобилей", — цитирует текст обращения РИА "Новости".

Для получения права на свободную стоянку автомобиль должен быть изготовлен производителями, более половины акций которых принадлежат российской стороне, полагает депутат. Он попросил Мишустина в случае поддержки инициативы "поручить профильным органам исполнительной власти закрепить указанную льготу на законодательном уровне".

Ранее Даванков выступал с инициативой ввести правозащитников и представителей партий в состав призывных комиссий. Перед этим он просил вице-премьера Татьяну Голикову способствовать отмене ковидных ограничений в регионах, препятствующих проведению митингов.

Фото: duma.gov.ru