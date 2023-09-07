Экс-депутат МО "Академическое" Гогуадзе получил условный срок по делу о посредничестве во взятке

Смольнинский районный суд огласил приговор бывшему активисту "Молодой гвардии Единой России" и бывшему депутату МО "Академическое" Марату Гогуадзе по делу о посредничестве в передаче крупной взятки (п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Как сообщила 7 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, ему назначили условный срок.

Как установил суд, с 2016 по 2021 год Гогуадзе последовательно занимал должности главы отдела социального развития и взаимодействия с общественностью и проректора по социально-воспитательной работе и внешним связям в "Военмехе". В период с сентября 2017 по февраль 2020 года он способствовал передаче взятки заведующей кафедрой Курашевой от трех студентов за прохождение обучения без академических задолженностей. Сумма переданных средств составила 173 978 рублей.

Гогуадзе вину признал. Суд приговорил его к пяти годам условно с двухлетним испытательным сроком и запретом занимать должности в государственных образовательных учреждениях в течение двух лет.

В 2016 году петербургское "Яблоко" сообщало, что Гогуадзе пытался спровоцировать на драку партийного активиста. В 2021 году бывший депутат был арестован по делу о мошенничестве в "Военмехе" на сумму 3,6 миллиона рублей. Следствие считало, что он выписывал необоснованные премии и надбавки для некоторых сотрудников вуза за невыполненную работу, а деньги присваивал себе. После этого "Единая Россия" заявила, что приостановит его членство.

Фото: ЗАКС.Ру