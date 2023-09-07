Памфилова насчитала свыше 300 жалоб о возможных нарушениях на выборах

С начала избирательных кампаний в Центризбирком поступило в общей сложности 307 заявлений о возможных нарушениях, заявила 7 сентября глава ЦИК Элла Памфилова. Всего же в комиссию за это время поступило более тысячи обращений.

"За время избирательных кампаний в ЦИК поступило 1 066 письменных обращений, из которых 307 содержат сведения о возможных нарушениях", — приводит слова Памфиловой ТАСС. Глава Центризбиркома уточнила, что большинство обращений содержит просьбы разъяснить положения законодательства.

В целом же, по версии Памфиловой, нынешняя избирательная кампания "демонстрирует существенное, практически двукратное" уменьшение количества жалоб на нарушения. Поступающие в комиссию жалобы она назвала "единичными" и заострила внимание на том, что из трети регионов "не поступило в общем ни одного обращения".

Касательно проведения дистанционного электронного голосования в ЦИК поступило 13 жалоб, уточнила председатель. Все они касались возможного принуждения к ДЭГ, проведенная проверка не подтвердила состоятельность большинства из них, заявила она.

Ранее Памфилова пригласила коллегу из Зимбабве наблюдать за проведением выборов президента России, а затем объявила "демагогией" рассуждения Запада о правах человека и свободе слова.

Фото: ЗАКС.Ру