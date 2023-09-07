Глава петербургского УФСИН рассказал о свободных местах в колониях

Закрытие старых зданий изолятора "Кресты" на Арсенальной набережной не привело к переполненности пенитенциарных учреждений Петербурга, о чем рассказал глава регионального управления ФСИН Игорь Потапенко. Необходимости в помещениях для заключенных не было все последние пять лет, в течение которых комплекс старых зданий-памятников простаивал.

"В колониях есть свободные места. Также нет переполнения ни в одном из шести СИЗО", - приводит слова Потапенко "Интерфакс".

Вместе с тем, он отметил, что приговоренные к принудительных работам, отбывающие наказание в исправцентре новых "Крестов" в Колпино, пользуются высоким спросом у работодателей.

"Это и государственные, и коммерческие организации, и различные комитеты города, области", - уточнил чиновник.

Напомним, что старые "Кресты" передали "Дом.РФ". Корпуса знаменитой тюрьмы собирались продать на аукционе до конца 2023 года.

Фото: ЗАКС.Ру