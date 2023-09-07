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ЦИК договорился о сотрудничестве с избиркомом Мьянмы

фото ЗакС политика ЦИК договорился о сотрудничестве с избиркомом Мьянмы

В преддверии трехдневных выборов в России Центризбирком сообщил о подписании меморандума, провозглашающего сотрудничество с Союзной избирательной комиссией Мьянмы.

Глава ЦИК Элла Памфилова пригласила коллег из юго-восточной Азии понаблюдать за президентскими выборами в марте. В том же месяце она будет рада видеть представителей Мьянмы на международной конференции, посвященной электоральным вопросам.

В конце июля Памфилова пригласила к наблюдению за отечественной процедурой голосования представителей избиркомов африканских стран. Месяц спустя ЦИК остался доволен избирательной системой Габона.

фото: ЦИК России / Telegram


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