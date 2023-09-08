Петербургские полицейские прервали одиночный пикет в поддержку Курмоярова

В центре Петербурга, у Казанского собора полицейские задержали активиста Дмитрия Кузьмина, который встал в одиночный пикет в поддержку бывшего священнослужителя Иоанна Курмоярова, недавно приговоренного к реальному сроку. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.
Пикетчик, обращаясь к прохожим с плакатом, потребовал выпустить узника на свободу. Его увезли в отдел полиции №28.
Кузьмин выходит на одиночные акции протеста регулярно.
Напомним, что Курмоярова приговорили к трем годам колонии за пацифистские видеоролики, которые сочли распространением фейков об армии (ст. 207.3 УК). Подробнее о его деле и приговоре читайте в материале ЗАКС.Ру.
*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов