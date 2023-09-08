ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:49

Петербургские полицейские прервали одиночный пикет в поддержку Курмоярова

фото ЗакС политика Петербургские полицейские прервали одиночный пикет в поддержку Курмоярова

В центре Петербурга, у Казанского собора полицейские задержали активиста Дмитрия Кузьмина, который встал в одиночный пикет в поддержку бывшего священнослужителя Иоанна Курмоярова, недавно приговоренного к реальному сроку. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Пикетчик, обращаясь к прохожим с плакатом, потребовал выпустить узника на свободу. Его увезли в отдел полиции №28.

Кузьмин выходит на одиночные акции протеста регулярно.

Напомним, что Курмоярова приговорили к трем годам колонии за пацифистские видеоролики, которые сочли распространением фейков об армии (ст. 207.3 УК). Подробнее о его деле и приговоре читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама