Петербургские полицейские прервали одиночный пикет в поддержку Курмоярова

В центре Петербурга, у Казанского собора полицейские задержали активиста Дмитрия Кузьмина, который встал в одиночный пикет в поддержку бывшего священнослужителя Иоанна Курмоярова, недавно приговоренного к реальному сроку. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Пикетчик, обращаясь к прохожим с плакатом, потребовал выпустить узника на свободу. Его увезли в отдел полиции №28.

Кузьмин выходит на одиночные акции протеста регулярно.

Напомним, что Курмоярова приговорили к трем годам колонии за пацифистские видеоролики, которые сочли распространением фейков об армии (ст. 207.3 УК). Подробнее о его деле и приговоре читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру