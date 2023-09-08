МИД вручил ноту протеста послу Армении

Российский МИД вызвал посла Армении и вручил ему ноту протеста, о чем сообщает пресс-служба ведомства. Российскую сторону не устраивает по меньшей мере три события, случившихся за последнее время.

Во-первых, в министерстве сочли оскорбительными недавние высказывания в адрес официальных лиц РФ, сделанные спикером Национального собрания Аленом Симоняном.

Во-вторых, МИД продолжает возмущать стремление Еревана присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда, который весной выдал ордер на арест российского президента.

Наконец, в-третьих, российская сторона обескуражена недавним визитом супруги премьер-министра Армении в Киев с целью передачи Украине гуманитарной помощи.

"Одновременно в Москве твердо исходят того, что Россия и Армения остаются союзниками, и все договоренности по развитию и укреплению партнерских отношений будут полностью выполнены на благо народов наших двух стран", - резюмировала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Фото: ЗАКС.Ру