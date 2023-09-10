Одна из пострадавших в ДТП на "Скандинавии" велосипедисток выписана из больницы

Из петербургского стационара выписали одну из пострадавших в ДТП на трассе "Скандинавия" велосипедисток, рассказали 10 февраля в городском комитете по здравоохранению. Под наблюдением врачей остаются еще восемь спортсменок.

"В городских стационарах остаются восемь детей, пострадавших в результате ДТП на трассе "Скандинавия". Одна девочка выписана из Городской больницы № 2 святой Марии Магдалины", — сообщил комитет в своем Telegram-канале.

Состояние большинства госпитализированных оценивается как удовлетворительное или средней степени тяжести. Одна девочка, переведенная из больницы № 40 в Педиатрический университет, остается в тяжелом состоянии.

Авария на "Скандинавии" произошла днем 7 сентября. Ехавшая по трассе фура толкнула легковой автомобиль, сопровождавший велосипедисток 14-15 лет, в результате чего тот въехал в группу спортсменок. Две девочки погибли на месте, пострадали 12 человек. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей (ст. 264 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Водителя фуры поместили в СИЗО на два месяца.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)