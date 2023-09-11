"Молодая гвардия" не согласовывала акцию у консульства Польши

Администрация Центрального района сообщила, что ей не поступало уведомление о проведении 26 июля мероприятия на территории района. Так в администрации ответили на запрос депутата Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Бориса Вишневского (документ есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Парламентарий поинтересовался, была ли согласована акция "Молодой гвардии" у консульства Польши 26 июля. Тогда молодогвардейцы критиковали власти иностранного государства из-за сноса памятников, якобы проявлении "русофобии" и другого.

Судя по видеозаписи с акции, она попадает под определение публичных мероприятий, которые прописаны в федеральном законе, считает Вишневский. В разговоре с ЗАКС.Ру он напомнил, что сначала обратился в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Там ему сообщили, что согласованием подобных акций занимается районная администрация. В руководстве районом депутату сначала не ответили ничего конкретного, но уже на более детальный вопрос рассказали, что никаких уведомлений им не поступало. При этом, в городе на тот момент и до конца 2023 года действуют антикоронавирусные ограничения, запрещающие проведение публичных мероприятий за редким исключением.

- При всем отвращении к участникам этого действа, я считаю, что митинговать должно быть разрешено всем. <...> Мне кажется, что эта история - это наглядное доказательство того, что надо немедленно отменять эти ограничения, потому что получается, что они работают только против неугодных. А когда, что называется, классово близкие проводят акции, то выясняется, что можно ни о чем не уведомлять: и никто не повяжет, и никто не оштрафует, - отметил Вишневский.

Напомним, также в конце июля стало известно о демонтаже памятника репрессированным полякам с Левашовского кладбища. Позже власти Петербурга сообщили, что монумент облили краской вандалы, поэтому его отправили на реставрацию.

София Саттарова / Скриншот видеозаписи "Молодой гвардии"