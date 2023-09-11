Участники СВО могут получить право на первоочередной прием в госорганах

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Денис Четырбок и Михаил Барышников внесли в парламент законопроект о расширении списка граждан, которые имеют право на первоочередной личный прием в государственных и муниципальных органах. Документ опубликован на сайте ЗакСа.

Согласно проекту закона, список расширяется на четыре категории. Среди них, мобилизованные в вооруженные силы России военными комиссариатами Петербурга; военные, заключившие контракт и отправившиеся на СВО; добровольцы, отправленные на СВО военными комиссариатами Петербурга. Члены семей этих людей также должны получить право на первоочередной прием, следует из документа.

Четырбок и Барышников в материалах к проекту закона пояснили, что его приятие "будет способствовать социальной защищенности указанных категорий граждан". По данным депутатов, утверждение новых норм не потребует дополнительного финансирования.

Напомним, участники СВО и члены их семей обладают рядом преференций. В частности, они могут поступить в учебное заведение на бюджет. Этим правом в 2023 году в Петербурге воспользовались более 1,1 тысяч человек.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру