Скончался бывший вице-губернатор Повелий

Бывший вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий скончался в возрасте 59 лет, сообщила 12 сентября "Фонтанка" со ссылкой на несколько источников. Об уходе бывшего чиновника с занимаемого поста стало известно на прошлой неделе.

По информации издания, в последнее время Повелий боролся с тяжелой болезнью, смерть его наступила в ночь на вторник.

Повелий родился в 1964 году в поселке Дунаевцы Хмельницкой области Украины, в 1985 году окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище противовоздушной обороны имени Ю. В. Андропова. В 1990-е годы работал в коммерческих структурах, с 1999 года четырежды избирался в муниципальный совет Зеленогорска. В 2013 году был назначен первым заместителем главы администрации Курортного района, позже перешел на должность главы Колпинского района.

В октябре 2021 года получил пост вице-губернатора Петербурга, который занимал до начала сентября. На прошлой неделе он перешел на пост советника губернатора.

Неделей ранее стало известно о кадровых перестановках в Смольном. Губернатор Александр Беглов назначил на смену Повелию нового вице-губернатора, ответственного за ЖКХ. Им стал бывший глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин. Об отношении депутатов Заксобрания к последнему читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру