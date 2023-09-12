Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Повелия

Губернатор Александр Беглов 12 сентября выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего вице-губернатора Анатолия Повелия. О смерти чиновника стало известно во вторник утром.

"Ушел из жизни Анатолий Анатольевич Повелий — человек, безраздельно преданный Отечеству и нашему городу. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кому он был дорог", — говорится в обращении Беглова.

Губернатор назвал Повелия "в высшей степени ответственным, надежным, компетентным руководителем", и охарактеризовал его "как человека сильной воли, офицерской закалки". Он также заявил, что усопший "брал ответственность на себя, был отзывчивым, внимательным к нуждам и проблемам людей руководителем".

Свои соболезнования в связи со смертью Повелия выразили также другие политические деятели Петербурга. Спикер Заксобрания Александр Бельский назвал покойного "сильным, надежным и неравнодушным человеком, который внес значимый вклад в развитие нашего города". Глава "Единой России" в Петербурге Сергей Боярский сообщил, что "глубоко опечален" известием о смерти Повелия. Депутат Заксобрания Борис Вишневский отметил профессионализм усопшего и отметил, что тот был "неравнодушный к своему делу человек, всегда был готов контактировать и обсуждать самые сложные проблемы".

Как сообщается, Повелий умер в ночь на вторник после продолжительной болезни. На прошлой неделе Беглов назначил его своим советником, а должность вице-губернатора по вопросам ЖКХ передал экс-главе администрации Красногвардейского района Евгению Разумишкину.

Фото: ЗАКС.Ру