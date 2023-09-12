Суд в Чечне сократил на полгода срок Зареме Мусаевой

Верховный суд Чечни уменьшил на полгода срок заключения жене федерального судьи и матери чеченских оппозиционеров Абубакара, Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых Зареме Мусаевой, сообщил 12 сентября ТАСС. Ранее ее приговорили к 5,5 годам колонии по делу о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ).

"Признать наличие хронических заболеваний Мусаевой смягчающими обстоятельствами и назначить ей к окончательному отбытию пять лет лишения свободы в колонии-поселении", — зачитал решение судья.

Ранее во вторник РИА "Новости" сообщило о том, что прокурор ходатайствовал о смягчении приговора Мусаевой. Просьбу объяснили состоянием здоровья осужденной.

В январе 2022 года чеченские силовики силой забрали Мусаеву из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого суд отправил ее в СИЗО.

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