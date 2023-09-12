ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:29

Более 270 человек отравились готовой едой в Петербурге

фото ЗакС политика Более 270 человек отравились готовой едой в Петербурге

Количество пострадавших при массовом отравлении готовой едой Greenbox в Петербурге вновь увеличилось, следует из сообщения регионального управления Роспотребнадзора. По состоянию на 12 сентября речь идет о 274 случаях острой кишечной инфекции, в том числе зафиксированных у трех детей.

"По результатам лабораторных исследований у 56 заболевших обнаружена Salmonella", — уточнили в ведомстве.

В городских стационарах остаются 137 человек, в том числе три ребенка.

Материалы дела в отношении  АО "Грин Бокс" направлены в Приморский районный суд Петербурга. Как уточнили в Роспотребнадзоре, заседание по вопросу приостановки деятельности компании состоится в четверг, 14 сентября. В санитарном ведомстве сообщили о готовности выступить в защиту пострадавших для содействия возмещению им материального и морального вреда.

В понедельник сообщалось о 248 зарегистрированных случаях пищевого отравления. О том, что ряд петербуржцев пожаловались на недомогание после покупки готовой еды Greenbox, в Роспотребнадзоре рассказали вечером в пятницу, 8 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама