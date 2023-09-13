Кабмин утвердил план празднования 80-летия освобождения Ленинграда от блокады

В общей сложности свыше 130 мероприятий состоятся в рамках празднования 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, рассказали 13 сентября в правительстве. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Основные мероприятия развернутся в Петербурге в период с 18 по 27 января 2024 года. Речь идет о проведении выставок, концертов и постановок, возложении венков к мемориальным комплексам и местам захоронений жителей и защитников Ленинграда, а также о ряде иных событий.

Также планом предусмотрена помощь гражданам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Из федерального бюджета им предоставят единовременные выплаты и социальную помощь, включая проведение благоустройства дворов и, в случае необходимости, ремонта жилья.

В августе стало известно о планах Смольного потратить более полутора миллиардов рублей на выплаты ветеранам в честь 80-летия полного снятия блокады. На прошлой неделе выяснилось, что проведение парада в честь памятной даты не предусмотрено.

Фото: ЗАКС.Ру