Милонов не увидел необходимости в публичных извинениях вернувшихся деятелей культуры

Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов не видит необходимости в принесении публичных извинений деятелями культуры, вернувшимися в Россию из-за рубежа. В то же время он полагает, что само возвращение должно быть этичным и уместным, передает 13 сентября "Парламентская газета".

"Если человек открыто говорит: да, растерялся, да, был не прав, простите, я теперь вместе со страной, — то почему бы его и на самом деле не простить", — высказался в беседе с изданием депутат.

В то же время не каждый приезд из-за рубежа следует воспринимать как возвращение, следует из слов Милонова. "Если человек, например, распевал за рубежом националистические песни, а потом резко вернулся — так это он и не вернулся вовсе, а приехал подкалымить", — поделился соображениями он.

Днем ранее, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, президент Владимир Путин заявил о 160-170 деятелях культуры, покинувших Россию из-за несогласия с политическим курсом руководства страны. Также он заявил о хорошей тенденции с возвращением россиян из-за рубежа.

Фото: ЗАКС.Ру