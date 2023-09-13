В МИД назвали спекуляцией заявления о возможности обмена Навального

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала 13 сентября сообщение Wall Street Journal о возможности обмена оппозиционера Алексея Навального на российских заключенных в западных странах. По ее словам, подобные известия представляют собой не более чем спекуляцию.

"Я даже представить себе не могу, откуда WSJ это взяли. Я считаю, что это спекуляция, которая не требует ни комментария официального, ни обсуждения неформального", — цитирует Захарову РИА "Новости".

О возможности сделки по обмену заключенными Wall Street Journal сообщил 10 сентября. По информации издания, в сделку могут включить Навального и ряд иных российских оппозиционеров, находящихся за решеткой.

В начале августа суд приговорил Навального к 19 годам особого режима по обвинениям в финансировании экстремизма (ч. 2 ст. 282.3 УК РФ), создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ) и призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Накануне политик поведал о 19-й по счету отправке в ШИЗО.

Фото: ЗАКС.Ру